Российский боксер Матвей Коробов не смог стать временным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации в средней весовой категории. В главном бое вечера в Нью-Йорке, россиянин уступил титул британцу Крису Юбенку-младшему.

Российский боксер Матвей Коробов не смог стать временным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации в средней весовой категории. В главном бое вечера в Нью-Йорке, россиянин уступил титул британцу Крису Юбенку-младшему.Поединок завершился уже во втором раунде, когда Коробов получил травму левого плеча, и не смог продолжить поединок. Как итог, 36-летнему боксеру из России было засчитано поражение техническим нокаутом.Это поражение стало для Коробова третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 28 побед, 14 из которых нокаутом. 30-летний Юбэнк-младший добился свой 29 победы (22 – досрочно), при трех проигрышах.