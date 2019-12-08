Российские хоккеисты продолжают яркие выступления в клубах Национальной хоккейной лиги. В составе Нэшвилл Предаторз свою первую в заокеанской карьере шайбу забил 22-летний россиянин Яков Тренин.

Российские хоккеисты продолжают яркие выступления в клубах Национальной хоккейной лиги. В составе "Нэшвилл Предаторз" свою первую в заокеанской карьере шайбу забил 22-летний россиянин Яков Тренин. В матче "регулярки" НХЛ он поразил ворота "Нью-Джерси Дэвилз" (6:4).При счете 2:2 Тренин нанес удар с острого угла – показалось, что удар вышел не самым сильным и точным, тем не менее, шайба проскочила между ног вратаря соперников и с легким рикошетом от штанги пересекла линию ворот.Тренин родом из Челябинска. Его дебют в "предс" состоялся еще 19 октября. Накануне он получил вызов из фарм-клуба "Нэшвилла". Помимо Тренина голы за "Предаторз" забивали Даниэль Карр, Данте Фаббро, Филип Форсберг, Ник Бонино и Рокко Гримальди.У "Нью-Джерси" голы забивали Йеспер Братт, Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери и Тейлор Холл. В составе "дьяволов" результативной передачей отметился еще один россиянин Никита Гусев.