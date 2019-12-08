Концерт камерного ансамбля Солисты Москвы под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль Русские сезоны в Германии.

Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".Выступление прошло в знаменитой филармонии на Эльбе в Гамбурге. Музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке. Также прозвучали работы Паганини и Чайковского.На церемонии закрытия бывший президент ФРГ Кристиан Вульф отметил, что российско-германское сотрудничество в сфере культуры выходит на новый уровень, передает "Россия 24".В свою очередь, глава российского Минкультуры Владимир Мединский поблагодарил Берлин за помощь в организации фестиваля."Главное, чтобы максимальное количество наших друзей, простых людей в зарубежных странах вне зависимости ни от каких политических отношений, санкций, дружбы или конфликтов между странами на военном, политическом уровне, имели возможность познакомиться с тем, что остается в вечности. Познакомиться с нашей культурой и понять — наша культура очень похожа".