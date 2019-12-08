Сын певицы Валерии попал в серьезную аварию. ДТП случилось на трассе, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Сын певицы Валерии попал в серьезную аварию. ДТП случилось на трассе, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.Накануне Арсений Шульгин решил покататься на машине вместе с друзьями по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. На подъезде к городу водитель потерял управление, и автомобиль врезался в отбойник.В Сети появились жуткие кадры покореженного автомобиля. Позднее сын Валерии опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную в больнице. На снимке нижняя часть лица молодого человека забинтована.В окружении юноши уже подтвердили эту информацию. "Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", – цитирует одного из друзей Арсения Шульгина .Материал дополняется.