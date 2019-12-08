На территории лесопарка в Чкаловском районе Екатеринбурга найдено изувеченное тело 9-летнего мальчика, которого жестоко убили и закопали.

На территории лесопарка в Чкаловском районе Екатеринбурга найдено изувеченное тело 9-летнего мальчика, которого жестоко убили и закопали.Установлено, что отец ребенка систематически избивал сына розгами и вставлял в рот кляп с целью "изгнания бесов".Отец-убийца уже задержан и допрошен сотрудниками СК. Установлено, что он состоял в секте. Также была задержана глава религиозного движения "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина.У погибшего мальчика был 12-летний брат, который после всего произошедшего попал на обследование в психиатрическую больницу. Там он находится ещё двумя детьми, чьи родители состояли в религиозной секте, пишет Life.В правоохранительных органах рассказали, что подросток никогда не учился в школе.Дети проходят полное обследование, так как подвергались психическому давлению.