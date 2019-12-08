Певица Елена Темникова – довольно востребованный артист на российском рынке. Она часто гастролирует по стране, но, оказалось, такой бешеный график принес не самые лучшие плоды.

Певица Елена Темникова – довольно востребованный артист на российском рынке. Она часто гастролирует по стране, но, оказалось, такой бешеный график принес не самые лучшие плоды.По словам исполнительницы, от переутомляемости у нее появились проблемы со здоровьем. Например, звезда практически перестала спать, у нее началась бессоница.Взвесив все возможные последствия, Темникова приняла непростое для себя решение – отказаться от гастролей. Издание уточняет, что Елена не определила точные границы временного диапазона вынужденного перерыва.Певица призналась, что она очень устала и крайне измотана. Тем не менее, она продолжит писать песни и иногда выступать с концертами в столице."Я хочу нового творчества, нового настроения. Поэтому я беру паузу. Туры убивают здоровье, ты остаешься без сна. Это крайне энергозатратно", – поведала знаменитость.6 Дек 2019 в 5:53 PSTТакже Темнкова отметила, что для нее огромное значение имеет отдача слушателей. Она уверяет, что это самое ценное в ее профессии."Очень люблю после концертов обниматься со слушателями. Если энергия совпадает, могу зависнуть", – рассказала Елена.