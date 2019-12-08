Американский актер Рон Либман скончался в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщили зарубежные СМИ. Причина смерти артиста не раскрывается. Напомним, Рон Либман приобрел известность ..

Американский актер Рон Либман скончался в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщили зарубежные СМИ. Причина смерти артиста не раскрывается.Напомним, Рон Либман приобрел известность благодаря роли отца Рейчел, доктора Леонарда Грина, в сериале "Друзья". Актер также сыграл в картинах "Бойня номер пять", "Страна садов" и "Каз".