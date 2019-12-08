В минувшую субботу Ирина Аллегрова приняла участие в фестивале Песня года-2019. Для мероприятия эстрадная певица выбрала откровенный наряд.

В минувшую субботу Ирина Аллегрова приняла участие в фестивале "Песня года-2019". Для мероприятия эстрадная певица выбрала откровенный наряд.Знаменитая исполнительница появилась на публике в длинном черном платье, расшитом пайетками. Главной деталью образа стал глубокий вырез на груди. Чтобы подчеркнуть пышные формы, звезда отказалась от нижнего белья.Многие поклонники были разочарованы нарядом 67-летней артистки. По их мнению, следует одеваться в соответствии с возрастом. "Наряд с настолько оголенными грудями, в ее возрасте уже слишком", – отметил один пользователь. "А почему не в трусах?", – поинтересовался другой комментатор.Напомним, фестиваль "Песня года-2019" прошел 7 декабря на стадионе ВТБ Арена в Москве. На сцене выступили такие артисты, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина и Валерий Леонтьев. Главным событием вечера стало долгожданное возвращение Софии Ротару.7 Дек 2019 в 10:06 PSTНесмотря на недавний скандал российская публика тепло приняла 72-летнюю артистку. София Ротару с удовольствием позировала перед журналистами и приняла множество букетов от поклонников. "У меня все отлично, счастлива новой встрече с публикой, по которой соскучилась", – рассказала звезда корреспонденту "Дни.ру".