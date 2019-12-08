Это был необычный способ пригласить горожан на квест.

Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщила о пропаже Деда Мороза.Оперативная информация появилась на официальном сайте ведомства. Таким оригинальным способом сотрудники решили пригласить горожан на квест. В тексте указано, что дознаватели МЧС провели расследование и связались со злоумышленником, похитившим Деда Мороза. Неизвестный преступник готов вернуть его 16 декабря в 19.00. Он приведет Деда Мороза в пожарно-спасательную часть № 2.Участие в квесте бесплатное. На него необходимо записаться в социальных сетях.