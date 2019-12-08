Сотрудник магазина предложил сделать закупку товара по более выгодным условиям у поставщика, а затем скрылся с выданными руководством денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился директор супермаркета. Он сообщил, что сотрудник его магазина предложил сделать закупку товара по более выгодным условиям у поставщика. После этого потерпевший передал ему более 700 тысяч рублей. Через некоторое время кассир уволился, так и не организовав поставку продуктов и не вернув денежные средства.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31-летней житель столицы, работавший кассиром в данном магазине, не намеревался исполнять свои обязательства. Воспользовавшись доверием руководителя, он забрал деньги, а в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73