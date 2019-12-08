В ходе проверки документов мужчина стал заметно нервничать. При осмотре салона под сиденьем полицейские обнаружили предмет, схожий с пистолетом...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции обратили внимание на гражданина в автомобиле на Привольной улице. В ходе проверки документов мужчина стал заметно нервничать. При осмотре салона под сиденьем полицейские обнаружили предмет, схожий с пистолетом. 32-летний житель Московской области был задержан.Согласно справке об исследовании изъятый предмет является сигнальным пистолетам, самодельно переделанными в короткоствольное огнестрельное оружие калибра близкого к 7 мм. Пистолет пригоден для производства выстрелов.Органами дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18