В начале декабря СМИ сообщили о том, что Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что совсем скоро супруги разойдутся.

В начале декабря СМИ сообщили о том, что Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что совсем скоро супруги разойдутся.В личном микроблоге ведущая "Дома-2" привела отрывок из статьи, посвященной отношениям модели и бизнесмена. Автор публикации утверждает, что Игорь Булатов потерял все деньги после того, как его возлюбленная опубликовала скандальные фотографии из Майами."Счета были перекрыты "Таширом" в один день. Инсайдеры дают паре год – с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет. Живут молодожены в квартире Вики – но с милым рай и в шалаше", – рассказал журналист телеграм-канала "Антиглянец".тоже считает, что брак Виктории Лопыревой и Игоря Булатова обречен. По ее словам, модель совсем скоро уйдет от мужа. "Как только деньги бывших богатых родственников потратятся Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске", – поделилась своими мыслями телеведущая.8 Дек 2019 в 1:43 PST