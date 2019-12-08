Фактически женщина не приступала к работе.

Во Владимирской области в «Центре лабораторного анализа и технических измерений» несуществующей сотруднице выплачивали премии по 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Вынесен приговор сотруднику, который занимался трудоустройством «мертвых душ». Следователи установили, что в октябре 2016 года мужчина, используя свои служебные полномочия и принял на работу знакомую женщину - жительницу Владимира. Фактически она не приступала к делам. При этом до 11 января 2017 года сотруднице платили зарплаты и премии.Ежемесячные выплаты были символическими - по три тысячи рублей. Однако размер премий достигал 200 тысяч. Общая сумма ущерба составила 524 тысячи. Сотрудники госструктуры приговорен к штрафу - 350 тысяч рублей.