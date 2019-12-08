В Словакии полиция задержала подозреваемых во взрыве газа в прешовской городской многоэтажке.

В Словакии полиция задержала подозреваемых во взрыве газа в прешовской городской многоэтажке.Это директор и пять сотрудников частной строительной фирмы, проводившей рядом с домом земельные работы, затрагивающие газопроводные трубы.Ранее озвучивалась версия, что причиной взрыва мог стать некачественный капитальный ремонт двухлетней давности — сэкономили при прокладке газораспределительных труб внутри здания.Жертвами трагедии стали 8 человек. Всего в доме в Прешове проживали 96 человек.