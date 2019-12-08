Российский полузащитник Монако Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над Амьеном. Игра проходила на стадионе Луи II и завершилась со счетом 3:0 в пользу монегасков.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном". Игра проходила на стадионе "Луи II" и завершилась со счетом 3:0 в пользу монегасков.Футболисты "Монако" забили все свои голы во втором тайме в течение семи минут. В интервале с 62 по 69 минуту Виссам Бен-Йеддер, Гильермо Марипан и Бальде Кейта решили исход матча в пользу своего клуба. Именно на Марипана Головин и отдал голевой пас.Головин начал матч в стартовом составе. Вскоре после ассиста на своего партнера по команде он был заменен. Эта встреча стала для 23-летнего россиянина 50-й в красно-белой футболке "Монако".Благодаря победе над соперником монегаски набрали 24 очка и поднялись в таблице чемпионата Франции на девятую позицию. "Амьен" же с 16 баллами располагается на 17 месте.