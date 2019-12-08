Николай Басков высказался о волне критики, которая обрушилась на Софию Ротару. По его мнению, артистка стала заложницей обстоятельств.

Николай Басков высказался о волне критики, которая обрушилась на Софию Ротару. По его мнению, артистка стала "заложницей обстоятельств".7 декабря на стадионе ВТБ Арена в Москве состоялся фестиваль "Песня года". На сцене выступили такие популярные исполнители, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и Лариса Долина. Однако главной сенсацией вечера стало появление певицы Софии Ротару перед российской публикой.В прошлом году вокруг украинской артистки разразился громкий скандал. Исполнительница отказалась выступать на "Песне года", объяснив свое решение введением на Украине военного положения и нежеланием провоцировать соотечественников. Заявление певицы вызвало негативную реакцию российских поклонников.За кулисами "Песни года" поддержал Софию Ротару. Он напомнил, что исполнительница отдала песне 50 лет и всегда была вне политики. Однако в прошлом году артистка стала заложницей обстоятельств. По его мнению, российской публике следует прекратить травлю.2 Дек 2019 в 2:34 PST"София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно", – цитирует .