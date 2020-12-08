В Кольчугино открылся филиал Центра «Мой бизнес». С рабочим визитом в городе – первый заместитель губернатора области. Александр Ремига принял участие в открытии нового офиса бизнес-услуг.

В Кольчугино открылся филиал Центра «Мой бизнес». С рабочим визитом в городе – первый заместитель губернатора области. Александр Ремига принял участие в открытии нового офиса бизнес-услуг. По его словам, центр «Мой бизнес» должен помочь уже состоявшимся предпринимателям получить “живую” консультацию, а молодым – начать своё дело. Александр Ремига, первый зам. губернатора области по промышленности, экономике,