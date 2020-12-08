За время пандемии онлайн-потребление стало более популярным.

За время пандемии онлайн-потребление стало более популярным. Доля россиян старше 55 лет, совершающих покупки онлайн и оплачивающих услуги дистанционно, выросло в 2 раза. Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подтверждают: за десять месяцев количество активных пользователей личного кабинета выросло почти на десять тысяч абонентов.Татьяна Сологубова уже год оплачивает квитанции через личный кабинет. И передает показания счетчиков с помощью куар-кода. По ее словам , проблем с оплатой не возникло ни разу.Татьяна Сологубова:- Это очень удобно. Я сижу дома и никуда не хожу в такое время не очень простое. Ни в каких очередях я не стою, ни с кем не общаюсь. Все корректно передаю. Никаких претензий у меня не было и нет.В "ЭнергосбыТ Плюс" отмечают: с января по декабрь число клиентов, зарегистрированных в личном кабинете, возросло почти вдвое. До конца года в компании проводят акцию "В новый год - без долгов" при оплате двух квитанций. Участником может стать любой клиент, погасивший долги и оплативший квитанцию за ноябрь и декабрь до конца этого года.Татьяна Сологубова:- В конце года будут разыграны ценные призы. Ну и здесь написано: Фортуна может улыбнуться именно вам. Будем надеяться, кому она улыбнется.Не только удобно, но и безопасно.В период сложной эпидемиологической обстановки сотрудники ЭнергосбыТ Плюс рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":- Мне очень хотелось бы обратиться, в первую очередь, к лицам старшего поколения для того чтобы они берегли себя. Обратились к своим детям, внукам, чтобы они оказали им поддержку в личном кабинете.«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно работает над улучшением клиентского сервиса. В ноябре в компании начал работу чат-бот "Светлана". Найти ее можно почти во всех соцсетях. Бот принимает показания приборов учета, консультирует о состоянии лицевого счета. Анастасия Сахарова. Нина Глизница.Семен Карпов. Вести-Владимир.