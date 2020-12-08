Пандемия коронавируса в России не отступает. Суточный прирост заразившихся составил 26 097.

Пандемия коронавируса в России не отступает. Суточный прирост заразившихся составил 26 097.В оперативном штабе рассказали, что у 19,5% из инфицированных нет симптомов. Выздоровели и покинули больницы 24 938 человек. Умерло от коронавируса нового типа 562 пациента.Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу заразившихся является Москва. За прошедшие сутки диагноз поставили 5 232 жителям столицы.Далее идет Санкт-Петербург с 3 734 заболевшими. На третьем месте оказалась Московская область, где обнаружили 1 341 новый случай. Также непростая ситуация наблюдается в Нижегородской области и Республике Карелия.Всего с начала пандемии в России было выявлено 2,51 миллиона инфицированных. Победили болезнь 1,98 миллиона граждан. Жертвами коварного вируса стали 44,1 тысячи человек.Ранее "Дни.ру" написали о том, что в Минздраве подняли вопрос об ограничении перемещения россиян между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение COVID-19 в стране.В Кремле прокомментировали эту идею. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что . При этом он уточнил, что губернаторы сами принимают решение о принятии тех или иных ограничений.