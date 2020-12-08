В команду Проектного офиса штатной численностью 20 единиц набираются сотрудники с полной занятостью.

Департамент регионального развития Владимирской области объявляет о наборе сотрудников в управление проектов и программ. Напомним, он создан в сентябре и состоит из трёх управлений. Роль Проектного офиса Владимирской области выполняет Управление проектов и программ.Это управление осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроектов, контрольные мероприятия по оценке фактических параметров региональных проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости экспертного сообщества и организаций.Среди задач Проектного офиса – методическое сопровождение проектной деятельности в органах исполнительной власти области и структурных подразделениях областной администрации, в органах местного самоуправления.В команду Проектного офиса штатной численностью 20 единиц набираются сотрудники с полной занятостью.Обязательные требования:– аналитические навыки (желание и умение работать с большими объёмами информации (обработка, анализ представленных данных));– знание отраслевой специфики национальных проектов, государственных программ;– опыт администрирования проектов (системное мышление, умение работать в режиме ограниченного времени) и мониторинга хода реализации программ, проектов;– коммуникационные навыки (ориентация на командную работу, опыт проведения деловых переговоров, в том числе урегулирования сложных ситуаций, презентаций, выступления перед аудиторией);– опыт взаимодействия с госорганами, понимание структуры их работы;– навыки делового письма (ёмкое недвусмысленное изложение информации, знание основополагающих правил ведения деловой переписки, опыт составления официальных писем), подготовки аналитических справок (преимущество – в сфере госорганов).Будет преимуществом:– наличие сертификата об оценке квалификации в сфере проектного управления в системе государственного управления;– знание нормативно-правовых актов по проектной деятельности в системе государственного управления;– уверенное владение MS Excel (ВПР, массивы, сводные таблицы).Проектный офис состоит из трёх отделов:– сопровождения реализации программ и проектов – 10 человек;– мониторинга и контроля реализации программ и проектов – 5 человек;– методологии и обучения проектной деятельности – 4 человека.Требуются:– в отдел сопровождения реализации программ и проектов – 7 сотрудников:заместитель заведующего отделом – 1 человек;консультант – 2 человека;главный специалист-эксперт – 4 человека;– в отдел мониторинга и контроля реализации программ и проектов – 3 сотрудника:консультант – 2 человека;главный специалист-эксперт – 1 человек;– в отдел методологии и обучения проектной деятельности – 4 сотрудника:заведующий отделом – 1 человек;консультант – 1 человек;главный специалист-эксперт, юрист – 1 человек;ведущий специалист-эксперт – 1 человек.