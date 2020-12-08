В команду Проектного офиса штатной численностью 20 единиц набираются сотрудники с полной занятостью.
Департамент регионального развития Владимирской области объявляет о наборе сотрудников в управление проектов и программ. Напомним, он создан в сентябре и состоит из трёх управлений. Роль Проектного офиса Владимирской области выполняет Управление проектов и программ.
Это управление осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроектов, контрольные мероприятия по оценке фактических параметров региональных проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости экспертного сообщества и организаций.
Среди задач Проектного офиса – методическое сопровождение проектной деятельности в органах исполнительной власти области и структурных подразделениях областной администрации, в органах местного самоуправления.
В команду Проектного офиса штатной численностью 20 единиц набираются сотрудники с полной занятостью.
Обязательные требования:
– аналитические навыки (желание и умение работать с большими объёмами информации (обработка, анализ представленных данных));
– знание отраслевой специфики национальных проектов, государственных программ;
– опыт администрирования проектов (системное мышление, умение работать в режиме ограниченного времени) и мониторинга хода реализации программ, проектов;
– коммуникационные навыки (ориентация на командную работу, опыт проведения деловых переговоров, в том числе урегулирования сложных ситуаций, презентаций, выступления перед аудиторией);
– опыт взаимодействия с госорганами, понимание структуры их работы;
– навыки делового письма (ёмкое недвусмысленное изложение информации, знание основополагающих правил ведения деловой переписки, опыт составления официальных писем), подготовки аналитических справок (преимущество – в сфере госорганов).
Будет преимуществом:
– наличие сертификата об оценке квалификации в сфере проектного управления в системе государственного управления;
– знание нормативно-правовых актов по проектной деятельности в системе государственного управления;
– уверенное владение MS Excel (ВПР, массивы, сводные таблицы).
Проектный офис состоит из трёх отделов:
– сопровождения реализации программ и проектов – 10 человек;
– мониторинга и контроля реализации программ и проектов – 5 человек;
– методологии и обучения проектной деятельности – 4 человека.
Требуются:
– в отдел сопровождения реализации программ и проектов – 7 сотрудников:
заместитель заведующего отделом – 1 человек;
консультант – 2 человека;
главный специалист-эксперт – 4 человека;
– в отдел мониторинга и контроля реализации программ и проектов – 3 сотрудника:
консультант – 2 человека;
главный специалист-эксперт – 1 человек;
– в отдел методологии и обучения проектной деятельности – 4 сотрудника:
заведующий отделом – 1 человек;
консультант – 1 человек;
главный специалист-эксперт, юрист – 1 человек;
ведущий специалист-эксперт – 1 человек.