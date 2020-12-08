На пост претендуют четыре человека.

Во Владимире продолжают искать руководителя на пост директора недавно созданного департамента молодёжной политики и общественных проектов. 7 декабря состоялась встреча с претендентами на должность.«На заочном, этапе проанализированы все резюме. По результатам отбора из 12 желающих во второй этап прошли 7 кандидатов. Одному, из-за отсутствия опыта работы в указанной сфере, посоветовали пройти конкурс в кадровый резерв. Двое отозвали свои заявки», - рассказали о подробностях чиновничьего «кастинга» в пресс-службе Белого дома.В итоге в собеседовании участвовали 4 человека - заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной политике администрации Владимирской области Вадим Аксёнов, председатель регионального молодёжного общественного движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров, специалист первого разряда отдела социальной политики аналитического управления аппарата Совета Федерации Николай Костылёв и председатель комитета по социальной политике Елена Янина.Среди «жюри» - замгубернатора Сергей Шевченко, госслужащие обладминистрации, представители ОНФ, руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилл Ковалёв, доцент кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС Ирина Калмыкова.Соискатели вакантной должности представили своё видение развития молодёжной политики и взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, а также ответили на вопросы экспертов и членов комиссии.Итоги объявят 11 декабря.