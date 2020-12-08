Учащиеся 3-х и 4-х классов узнали об истории Международного дня инвалидов, который был учреждён ООН в 1992 году.

Владимирская ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» провела в школе №37 областного центра «Уроки доброты». Учащиеся 3-х и 4-х классов узнали об истории Международного дня инвалидов, который был учреждён ООН в 1992 году. В этот день в странах, которые объединяет организация, проходят тематические встречи, посвящённые жизни людей с ограниченными возможностями.Помогали вести уроки учителя начальных классов Светлана Морошкина, Елена Краснова, Ксения Агафонова, логопед Ольга Суслова, а также педагог-психолог Кристина Матюшина.Дети делились размышлениями о милосердии и доброте, играли, отвечали на вопросы викторины, а также познакомились с известными в регионе и в России людьми с ограниченными возможностями здоровья.Реализация проектов «Света» проходит при помощи президентских грантов. Один из последних - «Жить дома». Он направлен на сопровождаемое проживание инвалидов.