Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию. Инициативу главы государства прокомментировал журналист Анджей Почобут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию. Инициативу главы государства прокомментировал журналист Анджей Почобут.Белорусский лидер отметил, что делегаты собрания будут представлять интересы народа, трудовых коллективов. Перед ними будут отчитываться министры и губернаторы. Александр Лукашенко уточнил, что это не будет дубликат депутатского корпуса.Эксперт Анджей Почобут назвал идею политика попыткой поиска альтернативы референдуму по поправкам в Конституцию и выборам главы республики. По его словам, Лукашенко понял, что не сможет выиграть выборы в обозримом будущем."Слишком большая волна ненависти и презрения", – объяснил журналист.На фоне усиления репрессий глава республики "изворачивается как уж", создавая имитацию демократии. Подчиненные Лукашенко продолжат говорить об его электоральной победе, однако никто, включая и самого президента, в это уже не поверит, заключил Почобут.Отметим, что в Белоруссии вот уже несколько месяцев проходят акции протеста. Оппозиционнеры обвиняют в фальсификации итогов выборов. Они требуют, чтобы он покинул пост и объявил о новом президентском голосовании.Интересы протестующих представляет Светлана Тихановская. Ранее оппозиционер заявила, что готова стать переходным белорусским лидером до новых выборов. Вместе со своей командой она уже разработала новый проект Конституции и поддержки бизнеса.