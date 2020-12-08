Александр Лукашенко продолжает гнуть свою линию, пытаясь поставить на контроль весь белорусский народ. Политолог объяснил, почему данная затея обречена на провал.

Александр Лукашенко продолжает гнуть свою линию, пытаясь поставить на контроль весь белорусский народ. Политолог объяснил, почему данная затея обречена на провал.Александр Лукашенко делает все для того, чтобы очернить образ белорусского протестующего. В его понимании выходящие на улицу люди – это маргиналы и бездельники.Об этом Батька недавно заявил прямым текстом. По словам Лукашенко, все те, кто не трудоустроен – это потенциальные преступники, которых необходимо будет содержать на деньги государства в исправительных учреждениях.Заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич объяснил, почему данная затея обречена на провал. Эксперт считает, что люди саму пойдут работать, если увидят в этом смысл.Главной мотивацией может стать достойная заработная плата в районе 500 долларов, а также привлекательные условия труда. Федынич подчеркнул, что 300 рублей за целый месяц работы – это издевательство.Эксперт напомнил, что действующая белорусская конституция декларирует право на труд, а не обязанность. Декрет о тунеядстве уже становился поводом для протеста несколько лет назад. Фединыч выразил мнение, что ставка на принуждение к труду в любом случае обречена на провал.Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются по сей день. Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко почувствовал уверенность в своих силах, поэтому он не торопится выполнять сочинские соглашения. Одним из главных условий для успешной интеграции с Россией является конституционная реформа и проведение досрочных выборов в Белоруссии, полагают политологи.