Главным врачом Магаданской областной больницы назначен финалист специализации Здравоохранение конкурса Лидеры России – 2020 Сергей Тимофеев. В прошлом году он стал лауреатом премии Человек года.

Главным врачом Магаданской областной больницы назначен финалист специализации "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России – 2020" Сергей Тимофеев. В прошлом году он стал лауреатом премии "Человек года".Тимофеев является депутатом Магаданской областной думы и входит в комитет по социальной политике. На конкурсе "Лидеры России" он выбрал специализацию "Здравоохранение".Тимофеев родился в июле 1978 года в Ставрополе. В родном городе с отличием окончил медицинскую академию, учился в клинической ординатуре и аспирантуре по детской хирургии. Защитил кандидатскую диссертацию, сейчас трудится над докторской.Он работал в Андроповской ЦРБ Ставропольского края, оказывал экстренную и плановую помощь всем жителям. В 2012 году стал главврачом Магаданской областной детской больницы. Под его руководством учреждение было модернизировано. Сейчас это многопрофильный лечебно-профилактический центр.За свои достижения Тимофеев в 2019 году стал лауреатом премии "Человек года". Он награжден почетными грамотами областной и городской администрации, памятным знаком губернатора Магаданской области".На должности главврача Магаданской областной больницы Тимофеев намерен продолжать развивать цифровые технологии. "Внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизировать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру", – рассказал финалист "Лидеров России".В конкурсе он участвовал трижды. Первые два раза доходил до полуфинала. На третий – прошел в финал. Тимофеев рассказал, что "Лидеры России" научили его терпению и настойчивости."Трижды участвовать в конкурсе, выходить в полуфинал, ездить во Владивосток – это серьезное, но крайне полезное испытание", – признался Тимофеев.В рамках задания "Сердце Лидера" Тимофеев второй год проводит образовательную медицинскую программу для школьников. На открытых уроках дети знакомятся с организацией медицинских учреждений, учатся оказывать первую помощь, обсуждают актуальные вопросы – например, вакцинацию."Стараемся расширять кругозор школьников, максимально развить интерес к медицинской специальности и привести их в профессию", – рассказал Тимофеев.Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". За три сезона высокие должности получили более 230 участников.