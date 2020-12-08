Мониторинг уборки города продолжается.

В областном центре налажен ежедневный мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. Мониторинг проводят ответственные дежурные по городу, специалисты районных администраций, сотрудники управления ЖКХ. Информация о выявленных проблемах в режиме реального времени поступает в коммунальные предприятия и управляющие компании, которые обязаны исправить ситуацию и направить в мэрию соответствующий отчет.Например, многие горожане справедливо возмущаются тому, что на на фасадах жилых домов, деревьях, опорах уличного освещения, остановках общественного транспорта недобросовестные люди незаконно размещают рекламные объявления, уродующие город. А зачастую эти надписи и вовсе носят криминальный характер, поскольку рекламируют наркотические вещества. Работа по удалению незаконно размещенных объявлений и наркотических надписей идет ежедневно (пример — на снимке 1). В среднем за день только городские коммунальные службы ликвидируют около 10-15 таких надписей, а за год - более 7,5 тысяч. В этой работе также принимают активное участие волонтеры и неравнодушные владимирцы.Также в ходе ежедневного мониторинга на особом контроле находится порядок на дворовых контейнерных площадках, включая своевременный вывоз крупногабаритных отходов, веток, шин и прочего хлама. Информация о имеющихся недостатках немедленно поступает к службам и организациям, ответственным за их ликвидацию. Замечания специалистов, выявленные в ходе мониторинга, устраняются, как правило, очень оперативно, в течение 2-3 часов после поступления информации (примеры - на снимках 2-5: на фото 2 и 3 — контейнерная площадка у дома № 12 по ул. Комиссарова, на фото 4 и 5 — контейнерная площадка у дома № 2 по Суздальскому проспекту).Кроме того, в рамках ежедневного мониторинга производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров.Напоминаем, что жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о проблеме, связанной с работой городской инфраструктуры, через интернет-портал «Владимир — это мы». На полдень 7 декабря из 8732 обращений, поступивших от жителей города на интернет-портал «Владимир — это мы», было выполнено 8711 заявок. В работе находится 21 заявка.Все жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы. Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.