В результате мероприятий проверено 257 транспортных средств. Сотрудниками полиции выявлено 14 различных нарушений ПДД.

В ночь с 5 по 6 декабря 2020 года на территории Гусь-Хрустального района сотрудниками Госавтоинспекции проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.В течение нескольких часов на дорогах района несли службу специально сформированные группы нарядов.В результате мероприятий проверено 257 транспортных средств. Сотрудниками полиции выявлено 14 различных нарушений ПДД, допущенных автолюбителями, в том числе пресечен факт управления автомобилем водителем, находящимся в нетрезвом состоянии.Всем водителям сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили об опасности нарушений ПДД, а также о том, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.