Благодаря линейке умной техники Polaris IQ Home вы делегируете ведение домашнего хозяйства роботам.

Всего 20 лет назад люди даже не представляли, что чайник или мультиварку можно будет включить не вставая с дивана, однако сейчас эти действия входят в обычную рутину любого современного человека. Благодаря линейке умной техники Polaris IQ Home вы делегируете ведение домашнего хозяйства роботам, а процесс приготовления пищи с помощью умной мультиварки PMC 0526 IQ Home превращается в увлекательную игру со смартфона.№ 1 Дистанционное управление. Благодаря управлению через Wi-Fi вы можете приготовить блюдо, находясь в другом месте. Вы можете провести время с ребенком, а не стоять у плиты, приготовить утреннюю овсянку, не отрывая голову от подушки, разогреть суп к обеду во время прогулки с детьми или порадовать мужа ужином, включив рагу выходя с работы.№ 2 Удобное управление через приложение. Приложение Polaris IQ Home превращает экран вашего телефона в панель управления мультиваркой. Выбирайте одну из 21 автоматических программ приготовления, используйте кулинарную книгу, запускайте подогрев пищи, создавайте свои рецепты, сохраняйте их и делитесь с друзьями.Вы сможете приготовить пищу на расстоянии, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование. Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.№ 3 и № 4 Кулинарная книга в приложении и возможность создания собственных рецептов. Через приложение Polaris IQ Home доступно более 700 рецептов, разделенных на 20 специальных разделов, среди которых «национальная кухня», «детское меню», «йогурт», «хлеб» или «здоровое питание». Внутри кулинарной книги вы найдете подробное описание приготовления нужного блюда в мультиварке, а также активную кнопку «старт» для начала готовки прямо со страницы рецепта.Благодаря функции «Мой Рецепт PLUS» вы легко запрограммируете собственный рецепт, который может включать в себя до 9 шагов с автоматическим переключением. Новый рецепт можно сохранить и поделиться с друзьями через мессенджеры, пусть весь мир узнает о традиционном рецепте оладий вашей бабушки!№ 5 Решаете сразу несколько бытовых задач. Мультиварка умеет подогревать, готовить в полном цикле или по персональным настройкам. Она заменяет функцию духовки, пароварки и сковородки, может приготовить хлеб или йогурт, при этом вам не нужно быть рядом. Благодаря этому вы экономите кухонное пространство и тратите меньше времени на готовку. Когда вы окажетесь дома, вас будет ждать свежеприготовленное или подогретое блюдо.№6 Экологичность и современный функционал. Мультиварка имеет лицензионное керамическое покрытие ANATO, которое гарантирует долговечное, устойчивое к царапинам и безопасное для здоровья использование. Также в мультиварку встроен современный и многофункциональный LED-дисплей.№7 Делаете шаг в будущее. C IQ Home вы сможете в режиме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Кроме того, вы можете использовать кнопку «защита от детей», интегрированную в приложение. Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управляется одним кликом со смартфона.