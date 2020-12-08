Этому предшествовали длительные и тщательные исследования и историко-культурные экспертизы.

Постановлением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области достопримечательное место «Древнерусский город Муром, IX-XIX вв.» включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Этому предшествовали длительные и тщательные исследования и историко-культурные экспертизы.Результаты проведения археологических работ в Муроме в течение двух последних десятилетий свидетельствуют о невысокой степени разрушения города и колоссальном научном потенциале его культурного слоя. Территория имеет высокую степень сохранности исторической застройки, большую концентрацию объектов культурного наследия. Там хорошо сохранена историческая планировка и отсутствуют значимые трансформации позднейших периодов.«Историки, краеведы, археологи и эксперты провели большую исследовательскую работу, подготовили исторические, архивные документы, тщательно обследовали здания, выявили наиболее ценные элементы в типовой застройке города. Благодаря активности и профессиональной работе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области появилась уверенность в том, что мы сможем сохранить и уникальную градостроительных среду, и исторический ландшафт, и планировку прекрасного Мурома», – считает член президиума Федерального научно-методического совета Министерства культуры РФ, почётный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.«Муром сохранил главную свою особенность – исторический ландшафт с характерными географическими и природными условиями – холмами, долинами, береговой линией реки Оки с раскрывающимися панорамами на исторический центр. Эти природные элементы составляют естественное обрамление ансамблей и памятников архитектуры, и создают неповторимый образ исторической части города», – отмечает архитектор, историк Татьяна Козлова.Для объекта «Древнерусский город Муром, IX-XIX вв.» утверждён предмет охраны, установлены его границы и понятные для применения требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах его территории.(Фото: Муром 24)