На место пожара выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава.

Еще один пожар произошел сегодня во Владимире. Около 11 часовв доме №67Б по проспекту Ленина загорелась квартира.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 2 человека. На место пожара выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.Напомним, около 8 утра .