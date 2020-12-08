На проспекте Ленина во Владимире горящее мусорное ведро переполошило жителей нескольких квартир. Пожар произошел в многоэтажном доме №67 Б. Спасатели сообщают, что возгорание началось из

На проспекте Ленина во Владимире горящее мусорное ведро переполошило жителей нескольких квартир. Пожар произошел в многоэтажном доме №67 Б. Спасатели сообщают, что возгорание началось из мусорного ведра, пламя охватило 2 квадратных метра квартиры. Несмотря на небольшую площадь пожара, едкий дым быстро распространился по дому. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из многоэтажки 2-х человек. Екатерина Мищенко, начальник