Сегодня в областном центре на перекрёстке "Пекинки" и городской дороги у жилого комплекса "Содышка" произошло небольшое ДТП, которое стало причиной большой пробки. Аварию удалось запечатлеть камерам наружного наблюдения.

Сегодня в областном центре на перекрёстке "Пекинки" и городской дороги у жилого комплекса "Содышка" произошло небольшое ДТП, которое стало причиной большой пробки. Аварию удалось запечатлеть камерам наружного наблюдения.На кадрах видно, как виновник - водитель грузовой "ГАЗели" в нарушение правил поворачивает из среднего ряда налево, что происходит на данном перекрёстке довольно часто. Об этом можно судить по другим участникам движения, на данном видео их насчитывается ещё как минимум пять. И всё бы ничего, но газелист решает завершить манёвр разворотом. Результат не заставил себя долго ждать - столкновение с тяжёлой техникой и затруднение и так плотного движения.Напомним, менее недели назад Вести уже рассказывали о проблемном перекрёстке. Жители недовольны организацией дорожного движения и отсутствием дополнительных пешеходных переходов в этом районе. Из-за чего им также приходится нарушать ПДД, так как иного способа перебраться на противоположную сторону попросту нет.