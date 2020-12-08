Соответствующее постановление накануне опубликовал Роспотребнадзор.

В России продлили действие антивирусного режима ограничений в школах и детских садахдо 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Напомним, документ подразумевает запрет на массовые мероприятия с участием разных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал, изоляция детей с признаками ОРВИ.