Интернет-ресурс даёт возможность оценивать работы школьников, проводить консультации.

С 2014 года во Владимирской области развивают систему электронного и дистанционного обучения (СЭДО): https://эдо.образование33.рф. В СЭДО доступны: лекции, тесты, интерактивные задания, обмен сообщениями, возможность загружать файлы и размещение ссылок на внешние ресурсы. Об этом «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Интернет-ресурс даёт возможность оценивать работы школьников, проводить консультации. Ссылки на уроки прикрепляются в электронном дневнике. Зайти в него можно через компьютер, планшет или смартфон.На развитие системы выделили 68 647 000 рублей. Деньги пошли на: расширение каналов передачи данных до 10 Гбит/с; модернизацию серверов; масштабирование и доработку СЭДО; разработку модуля «Оценка образовательных достижений учащихся»; доработку «Регионального банка инновационных педагогических практик».Для обеспечения инструктивно-методического и организационного сопровождения учебного процесса организована система поддержки на базе Владимирского института развития. Центром регулярно проводятся вебинары по вопросам применения платформы для организации дистанта.