Он не улетел со своей стаей и остался на замерзающем водоёме.

На реке Судогда любители природы обнаружили одинокого лебедя-шипуна. Он не улетел со своей стаей и остался на замерзающем водоёме.Авторы публикации в группе пишут, что ему 2-3 года. Внешне белоснежная птица выглядит здоровой – машет крыльями, не боится людей.Мнения орнитологов разделились. Одни считают, что он отбился от сородичей, другие напоминают, что в природе известны случаи, когда животное зимует в родных краях, а не улетает на юг. По оценкам третьих, белокрылый красавец, возможно, остановился на отдых.Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Владимирской области и находится под угрозой исчезновения.