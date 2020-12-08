К потерпевшему подошел мужчина, с которым у него завязался разговор, после чего незнакомец нанес ему несколько ударов в область лица и открыто похитил кошелек с деньгами...

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения с информацией о том, что к ним доставлен 37-летний житель Московской области с травмами головы и лица. Мужчина сообщил, что был избит и ограблен неизвестным.Полицейскими установлено, что к потерпевшему на Рязанском проспекте подошел мужчина, с которым у него завязался разговор. После чего незнакомец нанес ему несколько ударов в область лица, открыто похитил кошелек с денежными средствами в сумме более 120 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний приезжий. Установлено, что у входа в один из магазинов на Рязанском проспекте подозреваемый заметил крупную сумму наличных в кошельке у потерпевшего, когда тот расплачивался за услугу. Злоумышленник начал разговор и, нанеся ему несколько ударов, похитил денежные средства, которые принадлежали работодателю потерпевшего. Похищенным задержанный успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18