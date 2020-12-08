О результатах собеседования будет объявлено 11 декабря.

В Белом доме в рамках второго, очного этапа отбора прошло собеседование с претендентами на должность директора вновь созданного департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области.На первом, заочном, этапе, были проанализированы все поступившие в комитет государственной и муниципальной службы резюме. Поскольку к кандидатам на замещение должности государственной гражданской службы, в том числе связанной с доступом к гостайне, предъявляются достаточно жёсткие требования, документы претендентов проходили целую систему фильтров. Из 12 участников отбора во второй этап прошли 7 кандидатов. Из них одному, не имеющему опыта работы в сфере молодёжной и социальной политики, но имеющему хороший послужной список, было предложено попробовать свои силы в прохождении конкурса в кадровый резерв по своему профилю. Два претендента отозвали свои заявления. В итоге в собеседовании участвовали 4 кандидата.Ими стали заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной политике администрации Владимирской области Вадим Аксёнов, председатель регионального молодёжного общественного движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров, специалист 1 разряда отдела социальной политики Аналитического управления Аппарата Совета Федерации Николай Костылёв и председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области Елена Янина.На собеседовании кандидаты рассказали о своём опыте работы, представили проекты Программы развития сферы государственной молодёжной политики и взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества во Владимирской области до 2030 года, ответили на вопросы экспертов и членов комиссии.О результатах собеседования будет объявлено 11 декабря.