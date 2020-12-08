За счёт снижения энергопотребления жители получат шанс возместить до 80% своих затрат.

Муромская многоэтажка стала участником программы господдержки проектов повышения энергоэффективности многоквартирников в ходе капремонта. В программе участвуют жители, которые собирают деньги за капремонт на специальном счете.За счёт снижения энергопотребления они получат шанс возместить до 80% своих затратЗа сохранение и экономию тепла в доме №23 по улице Муромская в скором времени будет отвечать автоматика. Специальный прибор регулирует температуру воды в системе отопления в зависимости от температурных значений за окном. Перед началом работ специалисты проводят расчёт, который позволяет выявить эффект экономии. При этом многоэтажку предварительно "утепляют". Финишным этапом станет установка на дом погодазависимой автоматики. На фасаде здания будет оборудован температурный датчик, который сигнал подает на контроллер.Главным эффектом участия в программе, который в скором будущем должны почувствовать на себе жильцы 23-го дома, станет экономия на коммунальных платежах. По словам экспертов, проект уже доказал свою эффективность на других территориях.Сообщает .Напомним, жители нескольких домов во Владимире такжеповышения энергоэффективности.