На прошлой неделе федеральные дорожники заменили светофоры на примыкании к автомагистрали М-7.

На днях возобновится работа пешеходного светофора на повороте с федеральной автомагистрали М-7 к пос. РТС в черте города Владимира. Пообещали в мэрии.На прошлой неделе федеральные дорожники заменили светофоры на примыкании к автомагистрали М-7 улицы Белоконской и подъездных путей к поселку РТС. Подрядчики ФКУ «Управление автомобильной магистралью «Москва - Нижний Новгород» выполнили работы оперативно, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей.По договоренности с администрацией Владимира, наряду с работами на основном светофорном узле будет также произведена замена светофора на пешеходном переходе, который пересекает автодорогу на повороте к пос. РТС. Пешеходный светофор планируется подключить до конца этой недели.