Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 50 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре текущего года фигурант на одной из улиц в городе Петушки увидел спящего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Из сумки, которая была у потерпевшего, обвиняемый похитил деньги и скрылся.Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 50 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение лица, причастного к совершению преступления.По словам фигуранта, часть похищенных денежных средств он потратил на продукты питания и алкоголь, после чего отправился на реку, где упал в реку. Куртку, в которой находились оставшиеся похищенные деньги, он достать не смог.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.