Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун спрогнозировал рекордное подорожание продуктов не только в России, но и во всем мире. Тем временем доходы людей упали из-за пандемии коронавируса.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГСВасилий Узун спрогнозировал рекордное подорожание продуктов не только в России, но и во всем мире. Тем временем доходы людей упали из-за пандемии коронавируса.В 2020-ом многие граждане стали зарабатывать на 10% меньше, поэтому они особенно ощутят подорожание продуктов. Тенденция сохранится и в 2021 году, считает эксперт. Сегодня бедная часть населения тратит половину своих доходов на продовольствие.В скором времени весь мир почувствует, что цены на еду взлетели. Но, по мнению экономиста, Россия сможет справиться с продовольственным кризисом. У страны есть ресурсы, чтобы обеспечить себя и заниматься экспортом, уверен Василий Узун.Особое внимание эксперт обратил на представителей малого бизнеса, ведь именно они особенно ощутят подорожание продуктов. Речь идет о тех, кто владеет точками общественного питания."Можно питаться дома или в других местах. В России процент расходов на питание вне дома даже до пандемии был низкий, но он рос", – сказал экономист.Напомним, ранее сообщалось, что Россия опередила европейские страны по росту цен на продукты. За десять месяцев в стране эти товары стали дороже на 4,1%, а в Евросоюзе – на 1,4%. В основном : сахар, джем, шоколад и конфеты (+11,8%).