Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС
Василий Узун спрогнозировал рекордное подорожание продуктов не только в России, но и во всем мире. Тем временем доходы людей упали из-за пандемии коронавируса.
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС
Василий Узун спрогнозировал рекордное подорожание продуктов не только в России, но и во всем мире. Тем временем доходы людей упали из-за пандемии коронавируса.
В 2020-ом многие граждане стали зарабатывать на 10% меньше, поэтому они особенно ощутят подорожание продуктов. Тенденция сохранится и в 2021 году, считает эксперт. Сегодня бедная часть населения тратит половину своих доходов на продовольствие.
В скором времени весь мир почувствует, что цены на еду взлетели. Но, по мнению экономиста, Россия сможет справиться с продовольственным кризисом. У страны есть ресурсы, чтобы обеспечить себя и заниматься экспортом, уверен Василий Узун.
Особое внимание эксперт обратил на представителей малого бизнеса, ведь именно они особенно ощутят подорожание продуктов. Речь идет о тех, кто владеет точками общественного питания.
"Можно питаться дома или в других местах. В России процент расходов на питание вне дома даже до пандемии был низкий, но он рос", – сказал экономист.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия опередила европейские страны по росту цен на продукты. За десять месяцев в стране эти товары стали дороже на 4,1%, а в Евросоюзе – на 1,4%. В основном : сахар, джем, шоколад и конфеты (+11,8%).