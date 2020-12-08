Представитель Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович усомнился в эффективности российского кредита для Белоруссии. По его мнению, 1,5 миллиарда долларов стабилизировать финансовую ситуацию в республике не смогут.

Представитель Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович усомнился в эффективности российского кредита для Белоруссии. По его мнению, 1,5 миллиарда долларов стабилизировать финансовую ситуацию в республике не смогут.Алехнович объяснил, что из 1,5 миллиарда Россия выделяет только миллиард. Остальные 500 миллионов долларов Белоруссии дает Евразийский фонд стабилизации и развития.Кроме того, напомнил представитель Тихановской, основная сумма кредита будет в российских рублях. Тогда как основной долг Белоруссии – в долларах, пояснил экономист.Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов республика получила спустя два месяца после начала политического кризиса. Вторую часть можно ожидать до конца года, а третью – только в следующем.По словам Алехновича, 1,5 миллиарда долларов – сумма для Белоруссии небольшая. Он напомнил, что ежегодно государство тратит на обслуживание долгов около четырех миллиардов долларов – миллиард в квартал.До конца текущего года Белоруссия должно заплатить миллиард, еще столько же – в первом квартале 2021-го. К моменту, когда Минск получит всю сумму российского кредита, он должен выплатить по прошлым долгам два миллиарда долларов.Более того, Алехнович напомнил о долгах госпредприятий. Власть вынуждена постоянно вливать туда средства, чтобы поддерживать производства на плаву, отметил экономист.Из того он делает вывод: российский кредит в 1,5 миллиарда долларов белорусскую экономику не спасет. "Скорее, это больше имиджевая история – для Лукашенко было важно показать, что у него еще есть кредитор", – приводит мнение представителя Тихановской портал Kyky.org.О выделении российского кредита стало известно 14 сентября. В тот день Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский лидер рассказал о создании рабочей группы – она займется разработкой политической реформы. Президент России поддержал коллегу.Путин - Лукашенко: Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)