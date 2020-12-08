Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок поступления в вузы. Он начнет действовать уже в следующем году. К чему готовиться абитуриентам? – узнаем в приёмной комиссии Владимирского государственного университета.

Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок поступления в вузы. Он начнет действовать уже в следующем году. К чему готовиться абитуриентам? – узнаем в приёмной комиссии Владимирского государственного университета.Новый порядок поступления — новые возможности. В первую очередь, для будущих студентов. Например, теперь абитуриенты могут выбрать вступительные испытания в рамках конкретной специальности вуза и представить лучший результат ЕГЭ. Во Владимирском государственном университете такая возможность есть на большинстве направлений.Екатерина Грищенко, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ:- Первое и самое главное — это выбор предмета, выбор третьего вступительного испытания. Например, вы сдаете математику профильную, русский, физику и информатику. И выбираете из физики и информатики тот, который вы сдали лучше.Расширяется список документов: для поступающих на высшее образование добавляется СНИЛС. Подать документы на поступление можно будет тремя способами: принести лично, отправить почтой или предоставить в электронном виде. Причем онлайн-формат станет для вузов обязательным. Это нововведение должно расширить возможности для выпускников из удаленных регионов. Во Владимирском госуниверситете онлайн-подача документов уже отработана, а интерактивный сервис — прост и понятен. Располагается он на сайте приемной комиссии ВлГУ.Изменится форма заявления, увеличится количество специальностей, которые может выбрать абитуриент. Порядок зачисления при этом упрощается.Екатерина Грищенко, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ:- В этом году всё будет намного быстрее, но масштабнее. Будет первый, приоритетный этап зачисления — льготно-целевой и те, кто идет без вступительных испытаний. И второй этап — основной -это все те ребята, которые поступают по общему конкурсу. (0443) // (0106) Наш вуз увеличил количество направлений для участия в конкурсе. Их стало 4. В прошлом году было 3, в этом году будет 4 направления. (0117)))Бюджетные места есть на все популярные направления и специальности. Только на бакалавриат их выделено более 1600. В ВлГУ старшеклассникам советуют: выбирать больше предметов для сдачи ЕГЭ — минимум 4, это значительно повышает шансы пройти на бюджет. Времени, чтобы определиться с экзаменами, достаточно: решение нужно принять до 1 февраля.Наталья Головешкина, Андрей Синягин