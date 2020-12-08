Президент России Владимир Путин подписал во вторник закон об удаленной работе. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал во вторник закон об удаленной работе. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.Согласно новому закону, работодатель сможет переводить подчиненных на удаленный режим в случае чрезвычайных ситуаций. Согласие со стороны работника не нужно. Начальник будет должен обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием или же возместить затраты.Если человек в течение двух рабочих дней не выходит на связь без какой-либо уважительной причины, то работодатель имеет право уволить его. При этом сотрудники имеют право не отвечать на звонки и сообщения в нерабочее время. Нарушение будет рассматриваться как сверхурочная работа.Материал дополняется.