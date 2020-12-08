Президент России подписал закон о заморозке накопительной части пенсии еще на один год. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Президент России подписал закон о заморозке накопительной части пенсии еще на один год. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.Законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года приняли в Государственной Думе в конце октября. Документ подготовили в Министерстве финансов, чтобы исполнить подписанный ранее президентом федеральный закон.С 2014 года 6% от заработной платы россиян, которые предназначались для накопления, направляются в страховую часть пенсии. Такая система должна была действовать до 2021-го, но в прошлом году Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022-го. Теперь эта мера продлевается еще на один год.В законопроекте поясняется, что с помощью заморозки страна сможет сэкономить почти 670 миллиардов рублей. В противном случае в Пенсионном фонде образовалась бы финансовая дыра. Также отмечается, что права застрахованных лиц не будут уменьшены.По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (), каждый пятый россиянин (22%) планирует работать после выхода на пенсию. 70% опрошенных не стали исключать такой возможности. Всего 7% не планируют работать после достижения пенсионного возраста.