Как встретить Новый год в условиях пандемии и остаться здоровым, рассказали в Роспотребнадзоре. Санитарные врачи выпустили свод рекомендаций перед длительными праздничными каникулами. В

Как встретить Новый год в условиях пандемии и остаться здоровым, рассказали в Роспотребнадзоре. Санитарные врачи выпустили свод рекомендаций перед длительными праздничными каникулами. В ведомстве отмечают, что риски распространения инфекции сохраняются и в Новый год, поэтому владимирцам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Коронавирус, также как грипп и обычная простуда, передаётся преимущественно воздушно-капельным путём. Чтобы избежать