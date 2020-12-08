Рынок демонстрирует рост на фоне дефицита.

Динамика продаж новых автомобилей в России в ноябре продолжила рост в 5,9%. Одновременно с этим повышались также и ценники на них.— Дефицит также подогревает интерес клиентов: они спешат приобрести интересующие модели, пока они в наличии, — рассказал журналистам директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.По его словам, ещё одним фактором роста продаж в ноябре стало завершение программ льготного кредитования, что заставляло покупателей поторопиться, чтобы успеть. Всё это привело к тому, что очередь на самые популярные модели растянулась на несколько месяцев.При этом несмотря на то, что декабрь ожидается "спокойный", без такого же ажиотажа, стоимость новых авто всё равно пойдёт вверх ещё на 2–5% из-за повышения размера утильсбора и роста себестоимости автомобилей. В следующем же году в зависимости от ситуации с коронавирусом ожидается два сценария развития событий — позитивный и не очень.