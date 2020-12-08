«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр общей емкостью 800 стойко-место и мощностью 7400 кВт. В четырех машинных залах разместится по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД)

«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр общей емкостью 800 стойко-место и мощностью 7400 кВт. В четырех машинных залах разместится по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв. м. Новый дата-центр располагается на севере Санкт-Петербурга по адресу: ул. Жукова, д. 43. Дата-центр спроектирован и построен по требованиям стандарта Tier III. Все элементы инфраструктурных систем