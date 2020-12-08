Цель мероприятия – формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге.

Сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Вместе с полицейскими в гости к ребятам отправились представители народной дружины, принимающие активное участие в мероприятиях по пропаганде знаний ПДД.Открывая встречу, сотрудники полиции помогли ребятам вспомнить основы Правил дорожного движения, после чего предложили принять участие в увлекательной игре. Мальчишки и девчонки с радостью ответили на предложение.Вместе с сотрудниками полиции воспитанники Центра «построили» наземный пешеходный переход и обсудили, каким правилам необходимо следовать, чтобы переходить по нему безопасно. После этого аналогичным образом обсудили, как правильно переходить по подземным переходам, регулируемым и нерегулируемым «зебрам».Члены народной дружины также напомнили ребятам, что очень важно быть осторожными у проезжей части и всегда следовать Правилам дорожного движения.В завершение мероприятия гости вручили ребятам светоотражающие наклейки для одежды и портфелей.