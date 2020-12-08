Собственник жилого помещения поставил на миграционный учет иностранных граждан и граждан России в своей квартире на Большой Косинской улице...

Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками ОВМ ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержан 37-летний москвич, подозреваемый в фиктивной постановке граждан на учет.В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства полицейскими установлено, что собственник жилого помещения поставил на миграционный учет иностранных граждан и граждан России в своей квартире на Большой Косинской улице. При этом, достоверно зная, что по данному адресу они проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 37-летнего москвича.Отделением дознания ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73